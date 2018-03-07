Вибухівки у бізнес-центрах Львова не знайшли

За її словами, оперативники вже обстежили приміщення будівель на вулицях Героїв УПА та Богдана Хмельницького. Наразі завершують обстеження й бізнес-центру на вулиці Промисловій. Вибухонебезпечних предметів у закладах не знайшли.

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, близько 11.30 до поліції надійшло повідомлення від працівників Центру безпеки міста про те, що на їхню електронну адресу надійшов лист російською мовою про закладення вибухівки в закладах міста на вулицях Промисловій, 52 (бізнес-парк), Героїв УПА,73 (бізнес-центр) і Богдана Хмельницького, 176 (бізнес-центр «Лемберг»). На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та представники інших служб.