У понеділок обмежать рух трамваїв через площу Ринок

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», в понеділок, 12 березня, з 13.00 і до 14.00 буде обмежено рух трамваїв, що курсують через площу Ринок

У понеділок, 12 березня, з нагоди 153-річниці першого виконання державного гімну України, сотні львів’ян уже традиційно зберуться на площі Ринок, щоб спільно виконати державний гімн України.

«Для того, щоб убезпечити цю подію, у проміжку між 13.15 і 14.00 ЛКП «Львівелектротранс» ситуативно обмежить рух кількох трамвайних маршрутів через площу, зокрема маршрутів № 2, № 1 та № 9», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».