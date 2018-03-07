У неділю в центрі Львова ситуативно перекриватимуть рух транспорту

У Хрестопоклонну неділю, 11 березня, у Львові відбудеться традиційна загальноміська молитовна Хресна дорога. Очікують, що в ході візьме участь близько 30 тисяч людей. За маршрутом Хресної дороги з 15.00 до 19.00 ситуативно перекриють рух транспорту. Розпочнеться молитовний захід о 15.00 у храмі св. Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22) і вирушить вулицями Львова до Архикатедрального собору св. Юра. Маршрут хресної ходи: вул. Винниченка, 22 – вул. Підвальна – пл. Митна – пл. Соборна – пл. Галицька – пл. А. Міцкевича – просп. Свободи (проти руху) – вул. Академіка В. Гнатюка – пл. Генерала Г. Григоренка – вул. Листопадового Чину – пл. Святого Юра.

У зв’язку з очікуваною великою кількістю учасників ходи, мешканців і гостей міста просять обмежити заїзд приватним автотранспортом в центр міста в зазначені години. Водіїв просять оминати вулиці, якими йтиме Хресна дорога, та не паркувати автомобілі вздовж вулиць, які зазначені у маршруті, аби не створювати незручностей і перешкод.