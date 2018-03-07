У Львові повідомили про замінування трьох бізнес-центрів

Як повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 7 березня, близько 11.30 до поліції надійшло повідомлення від працівників Центру безпеки міста про те, що на їх електронну адресу надійшов лист російською мовою про закладення вибухівки в закладах міста на вулицях Промисловій, 52 (бізнес-парк), Героїв УПА,73 (бізнес-центр) і Богдана Хмельницького, 176 (бізнес-центр «Лемберг»).

Зараз на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та представники інших служб.