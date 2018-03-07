У «Львівській політехніці» вшановуватимуть волонтерів

Його організував і проводить Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, інформує прес-служба Національного університету «Львівська політехніка».

Місце проведення: ауд. 204 головного корпусу університету (вул. С. Бандери, 12). Початок – о 14.00.

Напередодні найбільшого християнського свята – Великодня, під час Великого посту, коли особливо актуальною є тема милосердя і любові до ближнього, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою «Львівської політехніки» проводить зустріч, яка зруйнує стереотипи про розчарування та зневіру.

Говорячи про значення цього заходу, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Ірина Ключковська наголошує: «Треба себе запитати: «А чи я зробив стільки добра, скільки я міг зробити?».

«Ціль свободи є робити добро», – вчив нас Блаженніший Любомир Гузар. «Творіть добро!» – закликає Блаженніший Святослав – глава УГКЦ.

На щастя в Україні та поза її межами ми маємо тисячі і тисячі людей, які відчувають духовну потребу допомагати, підтримувати, жертвувати. Ними багатий український світ. Усюди, де є українець, є добра воля творити добро для ближнього, про яке говорять наші патріархи. Однією з таких подвижників є Анна Хранюк – українка за походженням, відома громадська діячка, котра тривалий час викладала українську мову в Познанському університеті (Польща), а зараз активно займається волонтерською діяльністю, підтримуючи сім’ї героїв Небесної Сотні, учасників АТО, постраждалих у війні з Росією.

Волонтерство стало справою честі і духовною потребою не лише для Анни, але й для тисяч людей, про що розповідатимуть учасники зустрічі — громадські діячі, волонтери, представники церкви з України та з-за кордону. До присутніх, зокрема, звернеться авторка поезії «Мамо, не плач» Оксана Максимишин-Корабель із Португалії.