У Червонограді чоловік 51-річний чоловік намагався обікрасти церкву

Раніше судимий чоловік проник у храм і намагався викрасти скриньку з пожертвами на лікування хворої дитини

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Червоноградський відділ поліції 6 березня по допомогу звернувся настоятель одного з храмів міста. Священик повідомив, що у приміщенні церкви невідомий чоловік намагається викрасти скриньку з пожертвами.

На місце події негайно прибули поліцейські й разом з настоятелем і монашкою затримали зловмисника. Він саме розбив каменем скриньку та намагався витягнути з неї гроші. З’ясувалось, що у скриньці було близько восьмиста гривень, які, за словами настоятеля, громада зібрала для лікування хворої дитини.

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 51-річний раніше судимий мешканець Червонограда. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 ч.3 ст.185 (замах на крадіжку) КК України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.