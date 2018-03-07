Рятувальники попереджають про небезпеку лавин у горах Львівщини

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України, на території області 7 березня на дорогах збережеться ожеледиця

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, внаслідок сніготанення й опадів 7 – 9 березня на річках очікується початок розвитку весняної повені з поступовим підйомом рівнів води на:

річках басейнів Сяну, Дністра на 0,3 – 1,3 м;

річках басейну Західного Бугу на 0,3 – 0,8 м.

На річках відбуватиметься руйнування льодових явищ, льодохід, місцями можливе формування заторів льоду, в Турківському і Дрогобицькому районах – з різким коливанням рівнів води.

10-12 березня очікується активізація розвитку весняної повені, інтенсивність підйому рівнів води. Про можливі негативні наслідки буде передбачатись штормовими попередженнями в короткостроковому порядку.

У зв’язку з відлигою, 7 – 8 березня в горах Львiвської областi очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).