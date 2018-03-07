Ремонт вулиці Личаківської відновили. Планують нові перекриття

5 березня ремонтні роботи на вулиці Личаківській відновили. За словами прес-секретаря ЛКП «Львівавтодор» Олексія Хміля, через сильні морози його призупиняли на два тижні.

Наприкінці наступного тижня для руху можуть перекрити ще одну ділянку – від вул. Черемшини до Долішньої.

«Сьогодні розробляємо схему зміни маршрутів громадського транспорту та об’їзду приватного транспорту. У понеділок її мають подати на затвердження департаменту. Попередньо плануємо перекриття руху на цій ділянці у середу. Остаточне рішення ухвалять вже наступного тижня», – зазначив у коментарі «Львівській газеті» Олексій Хміль.

Нагадаємо, 25 березня 2017 року розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Орієнтовна вартість робіт 6 млн. євро.

Реконструкцію вулиці здійснюють у три етапи. Перший етап – це роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова. Другий етап – роботи на ділянці від вул. Круп’ярської до вул. Б.Котика. І третій етап – від вул. Б.Котика до вул. Пасічної.