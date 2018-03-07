На Яворівщині загинув лось

Як повідомили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства,тварину знайшли 4 березня неподалік Немирова Яворівського району, під час об’їзду території мисливських угідь мисливсько-рибальського «Старичі» в Яворівському районі. На снігу виявили закривавлений слід лося. Єгерська служба мисливського господарства спільно з працівниками державної екологічної інспекції у Львівській області обстежила територію єгерського обходу №1. Вони виявили застиглу тушу самки лося віком 2-2,5 року.

Спеціаліст Яворівської державної ветеринарної лікарні провів обстеження туші. Встановлено, що тварина загинула від обезкровлення через пошкодження артерій та сухожиль правої задньої ноги міцним, тонким дротом від протитанкової ракети (ПТУР). Такі ракети використовують військові під час навчань на Яворівському полігоні. Вогнепального поранення не виявлено.