На новобудові у Славському загинув чоловік

Упавши з риштування, він отримав ушкодження, несумісні з життям

У Сколівське відділення поліції 6 березня надійшла інформація про те, що близько 16.00 у селищі Славське на новобудові загинув чоловік.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний мешканець одного із сіл району. Він працював на будові й перебував на риштуванні. Чоловік утратив рівновагу та впав з висоти близько 10 метрів. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Наразі з’ясовують обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою «нещасний випадок».