На автошляхах Львівщини встановили 24 камери відеонагляду

У Львівській області облаштували 24 камери відеонагляду на автомобільних дорогах загального користування державного значення

Автошляхи облаштували камерами за кошти обласного бюджету у межах реалізації Програми з організації та безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів Львівської області.

За словами директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Романа Кокотайла, в межах впровадження проекту «Безпека області» планується влаштування понад 100 точок відеонагляду з аналітикою ISS на головних транспортних магістралях області, місцях концентрації ДТП та важливих транспортних розв’язках.

На сьогодні пілотний проект «Безпечне місто» впроваджується в Мостиськах. У місті встановлено 11 камер відеоспостереження, встановлять ще 13.