На автошляхах Львівщини встановили 24 камери відеонагляду
У Львівській області облаштували 24 камери відеонагляду на автомобільних дорогах загального користування державного значення
Автошляхи облаштували камерами за кошти обласного бюджету у межах реалізації Програми з організації та безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів Львівської області.
За словами директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Романа Кокотайла, в межах впровадження проекту «Безпека області» планується влаштування понад 100 точок відеонагляду з аналітикою ISS на головних транспортних магістралях області, місцях концентрації ДТП та важливих транспортних розв’язках.
На сьогодні пілотний проект «Безпечне місто» впроваджується в Мостиськах. У місті встановлено 11 камер відеоспостереження, встановлять ще 13.