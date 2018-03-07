Львів’янин віз у бойлері до Польщі півтисячі пачок цигарок

Учора, 6 березня, 23-річний мешканець Львівщини прямував у приватну поїздку з України в Польщу через пункт пропуску «Шегині» автомобілем «Ford Transit»

Як інформує ДФС у Львівській області, за результатами аналітичної роботи було вирішено провести поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі з метою виявлення товарів і предметів,прихованих від митного контролю.

Під час огляду митники виявили 474 пачок цигарок з фільтром з акцизними марками України та без них різних торгових марок. Вони були сховані в бойлері для підігріву води, в багажному відсіку автомобіля.

Отже, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Цигарки вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.