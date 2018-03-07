Квитки в Органний зал тепер можна купити без готівки

Скористатися своєю платіжною карткою у касі концертного залу можна щодня з 13.00 до 19.00. Поціновувачі музики, які придбали квитки онлайн на квитковому сервісі Gastroli.ua, можуть демонструвати квиток зі свого мобільного пристрою.

Також, у всіх приміщеннях Львівського будинку органної та камерної музики є вільний доступ до Інтернету. Тож якщо ви заздалегідь не зберегли свій квиток, його з легкістю можна буде завантажити з мережі або ж купити безпосередньо в онлайн-сервісі продажу квитків.

А ще справжні шанувальникам класичної музики можуть придбати абонемент на всі концерти, організовані Будинком органної та камерної музики, що дозволяє відвідувати всі без винятку концерти (це понад 150 подій) до 31 липня 2018 року й у підсумку добре заощадити.