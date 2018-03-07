Балет «Життя» покаже у Львові прем’єру арт-кабаре DEKADANCE-XXI

У суботу, 10 березня, у львівському клубі «Малевич» (проспект В. Чорновола, 2) відбудеться прем’єра нового шоу від балету Ірини Мазур «Життя» – арт-кабаре DEKADANCE-XXI

Початок – о 18:00.

Арт-кабаре DEKADANCE-XXI – це стильне й провокативне шоу. На глядачів очікує вир пристрастей і спокус, інтриг і таємниць, провокацій та авантюр. Нова концертна програма від балету Ірини Мазур «Життя» віртуозно міксує часи і маски, геніальне і грішне…

Арт-кабаре у режимі тут і зараз розкриватиме невідомі факти та руйнуватиме міфи… ХХІ століття чи ХІХ? Монмартр чи Академічна? Абсент чи тминівка? Мата Харі чи Альфред Редль? Пабло Пікассо чи Іван Франко? Едіт Піаф чи Рената Богданська?..

DEKADANCE-XXI – це ефектне музично-пластичне видовище мовою тіл, ритмів та мелодій. Стильно і вишукано, нестримно і чуттєво… Разом із найвідомішим львівським балетом, який торік відсвяткував своє 30-річчя, присутні в «Малевичі» поринуть в атмосферу богемного Львова і матимуть нагоду невимушено замислитися над тим, що «Життя – прекрасне, бо життя – це кабаре!».

Разом із артистами балету «Життя» DEKADANCE-XXI 10 березня творитимуть співачка Олеся Киричук, співак Петро Радейко та гурт Orchestra Vito.

Кліп балету «Життя» «Опівночі у Львові»:

Квитки на арт-кабаре від балету «Життя» DEKADANCE-XXI – від 100 до 500 грн.

Квитки онлайн можна придбати тут: gastroli.ua/tickets/art-kabare-dekadance/buy

Сайт балету «Життя»: zhyttya.com