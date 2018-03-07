Акробатки з Дрогобича здобули золоті нагороди на міжнародних змаганнях у Польщі

Золоті нагороди здобули Олександра-Марія Табачинська з Дрогобицької гімназії та Юлія Пилип’як (Інститут фізичної культури і здоров’я) на Міжнародних змаганнях «Wars and Sawa Cup» , який проходив 01-04.03.2018 року у Варшаві (Польща) за участю 9 країн (Великобританії, Ізраїлю, Португалії, Білорусії, Росії, Франції, Казахстану, України, Польщі). Про це повідомляють у спільноті Дрогобиччина на трибуні.

Своїм блискучим виступом у фінальних змаганнях дівчата завоювали шалену симпатію глядачів і високі оцінки суддів. Це був останній підготовчий етап до участі у Чемпіонаті світу, який відбудеться у квітні у Бельгії.