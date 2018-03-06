Зареєструйся в Особистому кабінеті на сайті 104.ua – отримай смартфон!

Від 6 до 18 березня у ПАТ «Львівгаз» уперше стартує акція, учасниками якої можуть стати абсолютно всі споживачі газу області, котрі зареєструються в Особистому кабінеті на сайті 104.ua

Кожен отримує реальний шанс стати власником новенького смартфону Meizu.

Умови акції надзвичайно прості – заходиш на сайт 104.ua та реєструєшся в Особистому кабінеті. От і все!

Переможець буде визначений 19го березня за допомогою генератора випадкових чисел.

Для реєстрації в Особистому кабінеті потрібно вказати:

Ваш номер особового рахунку (візьміть його з рахунку на оплату послуг газопостачання)

Сума останнього платежу за газ або номер зареєстрованого лічильника газу

Адреса електронної пошти.

Не проґав свій шанс!

Детальну інформація про реєстрацію та функції Особистого читайте на сайті 104.ua.