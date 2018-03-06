У Львові затримали групу, яка пограбувала кантор на 71 500 грн

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, подія сталася сьогодні, 6 березня, на вулиці Чернівецькій у Львові. Працівники Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області затримали відразу після скоєння злочину чотирьох осіб, причетних до розбійного нападу на обмінний пункт валюти. Застосувавши фізичну силу до працівника кантору, зловмисники заволоділи грошовими коштами в сумі 71 500 гривень.

«До складу злочинної групи входило троє громадян України та іноземець. Останній із них вже другий рік перебуває у розшуку Шевченківським управлінням поліції міста Києва за вчинене шахрайство. Під час затримання 32-річний іноземець видав себе за іншу людину та надав підроблені документи», – повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Серед затриманих – двоє раніше судимих місцевих мешканців віком 34 та 36 років і 49-річний киянин, який на запрошення іноземця спеціально прибув до Львова власним автомобілем «Фольксваген Пасат» для участі у розбої.

Кошти, які зловмисники забрали в обмінному пункті, у них вилучено. Усі четверо затримані в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Наразі встановлюють обставини події. Триває досудове розслідування та перевірка щодо причетності зловмисників до вчинення інших кримінальних правопорушень.