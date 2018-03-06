У Львові створять «Книгу для Ліни»

Це буде книга ручної роботи з переписаними віршами Ліни Костенко. Кожен охочий має можливість написати свого вірша, який потрапить у книгу.

«Ми дуже надіємося, що встигнемо зробити цю книгу до дня народження Ліни Василівни. Докладаємо максимум зусиль, але дуже багато залежить від людей, які за ідеєю мають наповнити книгу своїм переписами поезій. Тому закликаємо всіх натхненних Поезією долучитися до участі у проекті #КнигаДляЛіни», – розповідає авторка проекту Яна Лапуда.

Для того, щоб і ваш вірш потрапив у книгу, потрібно на одній зі сторін зігнутого навпіл аркуша А4 (до формату А5) написати обраний вірш Ліни Костенко. Аркуш можна віднести у творчу лабораторію за адресою м. Львів, просп. Чорновола, 73, або відправити поштою Львів 79020, а/с – 8760 Лапуді Яні. Телефон для довідок 093 685 66 00. Також вірш можна написати у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва, де є заготовлені аркуші для написання віршів. Окрім того, в бібліотеці можна долучитися до проекту «Книга Франкового Дому» й написати один з улюблених віршів Івана Франка.

Книгу планують вручити Ліні Костенко у день її народження – 19 березня.