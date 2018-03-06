У Львові скасували документи на будівництво двох об’єктів торгівлі

Перевірка стосувалася законності видачі містобудівних умов і обмежень забудови двох земельних ділянок у місті.

Зокрема, на вулиці Промисловій, 50/52 – під будівництво торгово-офісної будівлі та встановлення збірно-розбірного павільйону без фундаментів і без оформлення права власності, а також на вулиці Б. Хмельницького, 225 – під встановлення тимчасового збірно-розбірного павільйону (без права капітального будівництва та оформлення права власності).

Під час перевірки посадовці інспекції виявили порушення вимог містобудівного законодавства, а саме – Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки та Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються.

За підсумками перевірки Департамент вирішив скасувати дію містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки на вулицях Промисловій, 50-52 і Б. Хмельницького, 225.

Також у порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, скасовано декларацію про початок виконання будівельних робіт щодо будівництва торгово-офісної будівлі та встановлення збірно-розбірного павільйону без фундаментів і без оформлення права власності на вулиці Промисловій, 50/52.