У Львові активісти блокують концерт Ірини Білик

У ці хвилини у Львові активісти намагаються перешкодити концерту співачки Ірини Білик. Більше сотні людей зібралися під Оперним театром. Вони кричать “Ганьба” та “Чемодан, вокзал, Росія”.

Вони заблокували вхід, дехто намагається зайти всередину.

Активісти вимагають від співачки визнати Росію агресором.

Нагадаємо, близько десяти патріотичних організацій Львова вимагали скасувати виступ Ірини Білик у Львівській опері, якщо та публічно не визнає Росію агресором, а Крим окупованою РФ територією.

Протестувальники пояснюють свою позицію тим, що у 2016 році співачка відвідувала окупований Крим, перетинаючи кордон з території РФ, а минулого року співачка відвідала ювілейний концерт Філіпа Кіркорова у Кремлівському палаці.