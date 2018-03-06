У центрі Львова важко травмувався будівельник

Як інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, подія сталася 5 березня о 17:40 у Львов. На перехресті вулиць Краківська – Вірменська, під час проведення будівельних робіт, упав із висоти та отримав важкі травми хребта (закрита хребетно-спинальна травма, закритий перелом грудинно-поперекового відділу хребта, травматичне ушкодження спинного мозку, нижня параплегія) будівельник – арматурник ТЗОВ «Технобуд». Чоловік – мешканець Городоцького району 1955 року народження. Травмованого доставили у Львівську лікарню швидкої медичної допомоги.

Причини події встановлюють.