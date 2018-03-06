Територією Львівської залізниці у вихідні курсуватиме 12 додаткових поїздів

На період святкових вихідних із 7 по 12 березня 2018 року ПАТ «Укрзалізниця» вже призначило 18 додаткових поїздів і додаткові рейси швидкісних потягів «Інтерсіті»

Більшість із них уже традиційно курсуватимуть у західному напрямку.

Зокрема призначено поїзд №243/244 Київ – Львів, що курсуватиме в обох напрямках 11 березня. Поїзд відправлятиметься з Києва о 05:25, прибуватиме до Львова о 14:20. Зі Львова поїзд вирушатиме о 09:40 та прибуватиме до Києва о 19:46.

Додатково призначено: поїзд №239 Ужгород – Київ, який вирушить із Ужгорода 11 березня об 19:05 та прибуде до Києва наступного дня о 10:09;

Поїзд №235 Харків – Ужгород, що вирушатиме з Харкова 7 та 10 березня о 10:27 та прибуватиме в Ужгород наступного дня об 11:50. Зворотно – 8 й 11 березня о 18:00 та прибуватиме до Харкова наступного дня о 19:37.

Поїзд №246 Одеса – Чернівці вирушить з Одеси 9 березня о 16:44 та прибуде до Чернівців наступного дня о 10:02. Зворотно – 10 березня о 15:37 та прибуде до Одеси наступного дня о 10:02.

Крім того, поїзд №207 сполученням Київ – Ужгород курсуватиме 7 та 10 березня в напрямку Ужгорода та 8 й 11 березня – зворотно.

Раніше повідомлялося, що територією регіональної філії «Львівська залізниця» курсуватимуть такі додаткові поїзди:

№258/257 Одеса – Львів вирушатиме до Львова 7 та 10 березня, у зворотному напрямку – 8 та 11 березня. Відправлення з Одеси о 16:54, прибуття до Львова о 05:06. У зворотному напрямку зі Львова – о 15:00, прибуття до Одеси о 04:45;

№217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів курсуватиме 7 та 10 березня до Західної України, а 8 та 11 березня – у зворотному напрямку. Відправлення з Києва о 15:20, прибуття до Рахова о 07:07. Відправлення з Рахова о 17:44, прибуття до Києва о 09:15;

№191/192 Київ – Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня. З Києва відправлення о 08:03, прибуття до Львова о 18:01. Зі Львова поїзд вирушить о 12:06, прибуде до Києва о 21:36;

№197/198 Київ – Ковель курсуватиме 7 та 11 березня. Відправлення з Києва о 07:37, прибуття до Ковеля о 16:53. У зворотному напрямку відправлення о 10:50, прибуття о 19:53.

№276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 6, 9 та 11 березня. Відправлення зі Львова о 12:35, прибуття до Дніпра о 05:16. У зворотному напрямку відправлення з Дніпра о 16:30, прибуття до Львова о 11:23;

№249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці курсуватиме 7 та 10 березня, у зворотному напрямку 8 та 11 березня. Відправлення з Києва о 15:29, прибуття до Чернівців о 08:15. З Чернівців поїзд відправиться о 18:10 та прибуде до столиці України о 10:28.

Крім того, додаткові рейси здійснить швидкісний поїзд №747 Київ – Тернопіль, що вирушить з Києва 5 та 24 березня о 17:24 та прибуде до Тернополя о 23:25. У зворотному напрямку 6 та 25 березня, відправлення з Тернополя о 04:04, прибуття до Києва о 10:01.

Проїзні документи можна придбати у квиткових касах та у системі он-лайн продажу квитків. ПАТ «Укрзалізниця» звертається до пасажирів із проханням заздалегідь планувати свої поїздки, розглядати альтернативні варіанти маршрутів, наприклад, подорож із пересадкою. Зазначимо, що нещодавно Укрзалізниця запровадила нову зручну послугу – пошук квитків із пересадкою.