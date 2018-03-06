Сьогодні – річниця затвердження національного гімну України

15 років тому Верховна Рада затвердила пісню "Ще не вмерла України" гімном

6 березня 2003 року ВР ухвалили Закон ” Про державний гімн України”.

Відтоді усі урочисті заходи розпочинаються та завершуються його виконанням.

Слова “Ще не вмерла України” написав Павло Чубинський на вечірці із сербськими студентами, а музику до них – Михайло Вербицький. Офіційно музичну редакцію ухвалили 15 січня 1992 року.

А у 2003 тодішній Президент Леонід Кучма запропонував затвердити її національним гімном. За таке рішення проголосували 334 нардепи. Не брали участі в голосуванні фракції Соцпартії та Компартії.