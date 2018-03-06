Помер колишній депутат Львівської міської ради

Стало відомо, що помер депутат Львівської міської ради 2006-2010 років Андрій Хміляр

«Від громади міста, від усіх депутатів Львівської міської ради висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Сумуємо в скорботі», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Прощання з померлим відбудеться сьогодні, 6 березня, о 18:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Богданівська).

Хміляр Андрій Дмитрович народився 1 вересня 1969 року у Львові.

У 1976 – 1986 роках навчався у Львівській середній школі №70. Протягом 1987 – 1992 років навчався у Львівській державній академії ветеринарної медицини. Спеціальність – ветеринарний лікар.

Протягом 2005-2008 років здобув другу вищу освіту у Львівській національній академії ветеринарної медицини ім. С. 3. Гжицького. Напрямок – економіка та підприємництво. Спеціальність – «Маркетинг».

Трудову діяльність розпочав у 1992 році на малому підприємстві «Ритм», де працював ветеринарним лікарем до 1993 року. Протягом 1993 – 1995 років працював на Львівській регіональній митниці інспектором вантажного збуту.

У 1995 – 1998 роках працював на посаді комерційного директора товариства з обмеженою відповідальністю «Рюрік». З 1998 року займався підприємницькою діяльністю, напрямок – громадське харчування.

У 2006 році був обраний депутатом Львівської міської ради, був членом постійної депутатської комісії природокористування, охорони довкілля та благоустрою.

Андрій Хміляр виховував доньку Христину.