Поблизу Львова планують створити заказник «Торфовище Білогорща»

Зараз проект на завершальному, але дуже відповідальному етапі

«Торфовище Білогорща – це в першу чергу не створення чогось нового, а збереження того, що є», – пояснює активістка Наталія Кузьма.

Торфовища львівського району Білогорща – унікальне екологічне середовище. Там мешкають тварини і птахи та ростуть рослини, які належать до Червоної книги. Крім того, торф цієї місцевості виконує санітарну роль – він очищає повітря. Від цього місто, яке активно забудовується, лише виграє.

Після цього, у грудні 2016 активісти вирішили, що територію (а сюди належать землі Львова та Зимної Води) треба якось захистити. Так виникла ідея проландшафтний заказник. Почалась активна робота.

Загалом під сам заказник запланувати відвести майже 120 га. Ще 950 га навколо матимуть статус охоронної зони.

У Львівській міській раді ідею підтримали, однак опрацювати не встигли. Та коли почались сміттєві проблеми, і неподалік запланували створити сміттєсортувальну лінію, люди нагадали чиновникам про заказник.

«Жителі мікрорайону вирішили, що треба діяти. Тоді ми створили петицію на сайті міської ради. Вона отримала позитивний результат», – розповідає Наталя Кузьма.

Депутати ЛМР її також підтримали.

«Після того були оновлені картографічні матеріали, науковці ще раз дослідили територію, уточнили межі і охоронну зону. Вдалося активізувати науковців, екоактивістів, які борються за те, щоб зберегти екологічну цінність Львова та прилеглих територій», – каже Наталя.

Зараз питання стоїть за депутатами із Зимної Води. Найближчим часом на сесії вони обговорять тему заказника.

Наталя Кузьма каже, що люди трохи хвилювалися, адже навколо заказника буде охоронна зона.

«Науковці пояснюють, що охоронна зона придатна для всього, окрім тих робіт, які забруднюють середовище».

Потім питання ще раз розглянуть у Львівській міській раді, а остаточну крапку поставить – Львівська облрада, адже заказник матиме обласне значення.

«Торфовища Білогорща – дуже особливий вид заказників. Є такі, які охороняють в основному воду, тварин, рослин. Наш же у першу чергу стосується болотних угідь. Зберегти їх такими як вони є.

У фінансовому плані проект не є дороговартісним. Минулоріч міська рада витратилась лише на картографічні матеріали. Ще 50 тисяч гривень передбачили на 2018.За ці гроші зможуть виготовити інформаційні стенди, дослідити ще частину територій, розчистити джерела.

Володимир Шушняк, президент Регіонального агентства стійкого розвитку:

«Наше завдання – зберегти у цьому заказнику ті види рослин, які в області мало збережені. Це 42 види рослин та 25 видів тварин. Крім того, тут важливо зберегти два потічки. Якщо їм приділити увагу, вони можуть стати дуже корисними, бо у нас є проблеми з водою. Мова також про збереження поверхневих і підземних вод.

Торфовище є своєрідним природнім фільтром, воно абсорбує у себе забрудників.

Довідка: Ландшафтний заказник «Тофовище Білогорща» створять на площі 119,6 га, з якої 50,9 га – займають торфово-болотні комплекси сінокісно-пасовищних лук з гідрофільно-чагарниковими ценозами, а решту (68,7 га) – комплекси піонерних лісів з домінуванням берези повислої, трав’яних та трав’яномохових боліт на місці торфокар’єру.