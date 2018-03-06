На вулиці Кривоноса провалилася дорога

Як поінформували у ЛМКП «Львівводоканал», вчора на вулиці Кривоноса, 1 стався провал дорожнього покриття у зв’язку з аварією на каналізаційному випуску з будинку № 1 (школа міліції). Аварійно-відновлювальні роботи планують завершити сьогодні до 15.00 і відновити рух транспорту, який був тимчасово призупинений.

«Каналізаційний випуск з будинку, збудований понад 100 років тому, зруйнувався від тривалого часу експлуатації. Вчора ми проклали 10 метрів трубопроводу на глибині понад 4 метри, підмурували каналізаційний колодязь і засипали траншею піском. Сьогодні завершуємо роботи з благоустрою території, щебнюємо дорогу, щоб якнайшвидше відновити рух транспорту», – прокоментували у службі каналізаційного господарства ЛМКП «Львівводоканал».