На підприємстві «Фуджікура» жінка порізала собі горло

Зараз вона у лікарні

Як розповів «Львівській газеті» гендиректор центру екстреної медицини Львівщини Володимир Похмурський, 31-річна жінка завдала собі пошкоджень, а саме – поверхневих різаних ран в ділянці шиї.

На місце події виїхала карета швидкої допомоги.

«Загрози для життя жінки немає, але її госпіталізували у психіатричну лікарню», – розповів Володимир Похмурський.

Тим часом у Нацполіції повідомили, що львів’янка намагалася покінчити життя самогубством.

«Перебуваючи на робочому місці, жінка канцелярським ножем травмувала собі шию. Попередньо, причиною спроби суїциду стало відсторонення її від роботи, у зв’язку з перебуванням у нетверезому стані», – розповіли у прес-службі Нацполіції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.