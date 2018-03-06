На кордоні з Польщею вилучили викрадений позашляховик (фото)

Сьогодні вночі в пункті пропуску «Краковець», що на кордоні з Польщею, під час перевірочних заходів прикордонники виявили викрадену автівку. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Під час оформлення на виїзд з України транспортних засобів спрацювала база даних Інтерпол стосовно позашляховика марки Toyota Land Cruiser. Щодо автомобіля значилися відомості, що він з 2015 року вважається викраденим в Україні. За кермом автівки перебував 24-річний мешканець Чернігівської області.

Прикордонники негайно поінформували представників Укрбюро Інтерполу та викликали на місце події слідчу групу Нацполіції України, яка в подальшому проведе розбір у справі.