Музей «Арсенал» у Львові зроблять доступним для людей з вадами зору

Як повідомила виконавча директорка Львівського обласного осередку ГО «Українська спілка осіб з інвалідністю – УСІ» Оксана Потимко, в рамках проекту Україна і Польща готують аудіодискрипцію музеїв: археологічного музею в Познані та музею «Арсенал» у Львові. Фінальним акордом має стати розширення доступності «Арсеналу» для відвідувачів з вадами зору.

«Триває проект «Audiodescription over the border» за участю країн Вишеградської групи та країн східного партнерства (Україна, Польща, Грузія, Чехія, Білорусь, Словаччина, Молдова). Організаційним партнером є «HumanDoc Foundation», Польща, фінансовими донорами – Вишеградський фонд і Королівство Нідерландів», – розповіла Оксана Потимко.

Метою проекту є розвиток аудіодискрипції у сфері музейництва, напрацювання спільних стандартів АД і обмін досвідом. За умовами проекту, дві країни – Україна і Польща – готували аудіодискрипцію музеїв: археологічного музею в Познані та музею «Арсенал» у Львові.

Упродовж 28.02.2018 – 02.03.2018 у м. Стара Любовня (Словаччина) та 03.03.2018 – 05.03.2018 у м. Львів відбулася міжнародна експертна зустріч представників усіх семи країн-учасників, під час якої обговорювали і експортували матеріали аудіодискрипції, а також тривав обмін досвідом у сфері аудіоскрипції та інших цікавих інновацій. Сформувались нові партнерства, зокрема Україна/Білорусь, Україна/Чехія, Україна/Грузія, які згодом окресляться новими спільними проектами, витребуваними у кожній із зазначених країн