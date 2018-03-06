Концерт Ірини Білик у Львові не зірвали

Як повідомив Юліан Радик, один з активістів, які блокували сьогодні біля Львівської опери концерт Ірини Білик, співачка визнала Росію агресором, тож їй дозволили розпочати виступ. Про це він написав на своїй facebook-сторінці.



Перед тим у Львові активісти намагалися перешкодити концерту співачки Ірини Білик. Люди, які зібралися під Оперним театром, кричали “Ганьба” та “Чемодан, вокзал, Росія”, заблокували вхід до театру, а дехто намагався зайти всередину.

Нагадаємо, близько десяти патріотичних організацій Львова вимагали скасувати виступ Ірини Білик у Львівській опері, якщо та публічно не визнає Росію агресором, а Крим окупованою РФ територією.

Протестувальники пояснювали свою позицію тим, що 2016 року співачка відвідувала окупований Крим, перетинаючи кордон із території РФ, а торік – ювілейний концерт Філіпа Кіркорова у Кремлівському палаці.