Дім Франка запрошує на майстер-клас із писанкарства від Віри Манько

«Писанка – абсолютно унікальний витвір народного генія. Вона завжди конденсувала в собі образно-символічний зміст. З давніх-давен у неї було багато функцій: її дарували на знак перемир’я, побажання здоров’я, сили, урожаю, краси. Вірили, що писанка лікує від різних хвороб, від переляку, наговору, качали по землі, щоб була родючою. А ще підкладали під вулики, щоб бджоли носили духмяний, настояний на травах мед.

До речі, з мистецького погляду писанка вражає витонченістю розпису на такій маленькій площині, а також довершеністю композиційних та орнаментальних елементів. На цьому маленькому диві органічно поєднуються різноманітні кольори: чорний, багряно-червоний, золотисто-коричневий, темно-зелений, синій, білий, жовтогарячий та багато інших. Усі вони наділені певним символічним значенням. Кожний регіон України має свої традиції, пов’язані з виготовленням писанок, але скрізь це святкове, огорнене особливою святістю дійство.

Без перебільшення можна сказати, що писанка – всесвітньо відома візитівка України!» – так написала про маленьке художнє диво Віра Манько – член Спілки народних майстрів України, у своїй дослідницькій праці «Українська народна писанка». Ще 2001 року вона видала цю книжку, яка налічувала 465 взірців, а доповнене друге видання уже містить півтори тисячі зразків писанок з різних регіонів України. У пані Віри є і своя доволі велика колекція з трьох тисяч писанок, більшість з яких розписала сама.

Окрім того, Віра Манько – ще й відома кулінарка, автор, співавтор та упорядник видань рецептів традиційних святкових страв «Великодній кошик», «Обряди і страви Святого вечора», «Медове печиво».

Майстер-клас відбудеться в Домі Франка (вул. Івана Франка, 150) 11 березня, початок – о 14.00. Попередній запис – за телефоном: 096-15-84-606.