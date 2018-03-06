Четверо бійців батальйону «Львів» отримали відзнаки Президента

Відзнаки бійцям батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів» Головного управління Національної поліції у Львівській області сьогодні, 6 березня, вручив очільник поліції Львівщини Валерій Середа. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Відзнаки Президента України «За участь в антитерористичній операції» отримали сержант поліції Іван Гринище, старший сержант поліції Володимир Раповий, сержант поліції Андрій Василенко та сержант поліції Мар’ян Леньо.