«Бізнес-Інкубатор» у Львові навчав і мотивував підприємців

«Бізнес-Інкубатор» – це одна зі складових частин проекту «КУБ» («Країна Успішного Бізнесу»), що спрямований на створення та розвиток підприємництва в Україні. Така програма підтримки підприємців – це очне навчання протягом одного дня, подальша самостійна робота та підбиття підсумків. Під час такого тренінгу майбутні бізнесмени отримують поради від менторів та бізнес-тренерів – авторитетних у цій сфері.

Цього разу у Львові знаннями ділилися:

– Світлана Бережна – сертифікований бізнес-тренер, бізнес-консультант, топ-фасилітатор, автор консалтингових проектів і курсів для керівників у сфері системного керування продажами. Тема тренінгу: «Як зробити персонал найсильнішою ланкою вашого бізнесу»

– Антон Воронюк – керівник академії WebPromoExperts, директор з розвитку інтернет-агентства WebPromo. Досвід роботи в інтернет-маркетингу з 2007 року. Сертифікований фахівець Google Analytics IQ, Google AdWords IQ, «Яндекс Директ», «Бегун». Спікер на конференціях iForum, Optimization.ua, Marketing Revolution і багатьох інших. Тема тренінгу: «Як просувати бізнес в Інтернеті у 2018 році?»

«Це вже другий семінар для підприємців на якому стартапери і підприємців з уже працюючим бізнесом отримують нові знання та навички побудови і ведення власної справи від фахівців, – говорить Андрій Якимів, директор ПриватБанку на Львівщині. – Для підприємців це був надзвичайно цікавий та насичений день, коли були опрацьовані такі теми: порочне коло кризис-менеджменту, конкурентна модель бізнесу: як визначити, куди направити максимум ресурсів, грамотний підбір та адаптація персоналу як фактор зниження плинності, тримаємо продаж «у тонусі», приклади з практики, як просувати бізнес в Інтернеті у 2018 році, можливості конкурентного аналізу в онлайні, побудова системи оцінки ефективності інтернет-реклами, які канали залучення варто використовувати, а які – ні».

Такі практичні лекції проходитимуть на регулярній основі в різних містах України. Загалом протягом лютого – квітня «Бізнес-Інкубатор» навчатиме підприємців у семи містах України (Львів, Одеса, Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Вінниця, Харків). Участь у заході безкоштовна. Організатори просять всіх бажаючих пройти попередню реєстрацію на сайті inkubator.pb.ua. Також за посиланням у розділі «Календар» можна слідкувати за анонсами наступних зустрічей.

«КУБ» – це не тільки можливість додаткового чи стартового фінансування малого та середнього бізнесу, а й реальна перспектива для підприємців-початківців або тих, в кого вже є бізнес, здобути конкретні навички. Місія проекту «КУБ» – відновити економіку країни шляхом розвитку малого та середнього бізнесу, підняти підприємництво на якісно новий рівень та створити мільйони нових робочих місць для всіх українців, які бажають працювати задля себе та своєї країни. Мета – створити 1 000 000 нових робочих місць.