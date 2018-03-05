Завтра у школі на Левандівці відбудеться показовий «День цивільного захисту»

Уже традиційно весною та восени для маленьких мешканців у кожному районі міста Львові відбуваються заходи із запобігання й реагування на надзвичайні ситуації – «Дні цивільного захисту»

Цей захід ініціює міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, із залученням техніки МНС та особового складу районних відділів Львова ГУ ДСНС України. Завтра показові навчання відбудуться в НВК «Гроно» (вул. Вигоди, 27) на Левандівці.

Під час показового Дня цивільного захисту у навчальному закладі фахівці розповідатимуть, як надавати першу медичну допомогу, орієнтуватися на місцевості, проведуть показову евакуацію зі школи під час навчальної пожежі. Також відбудуться естафети та змагання.

«Стало доброю традицією щорічне проведення «Днів цивільного захисту» у навчальних закладах міста. Вони популяризують безпечний спосіб життя серед наших дітей і підлітків, підвищують рівень їх практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях.

Школярі мають змогу не тільки подивитися на практичні дії рятувальників, які ліквідовуватимуть умовні пожежі, рятують людей з приміщень навчальних закладів тощо, а й безпосередньо можуть поспілкуватися з рятувальниками та побачити професійну пожежно-рятувальну техніку, самим навчитись гасити пожежу», – зазначив головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Олег Дубчак.

Програма «Дня цивільного захисту» в НВК «Грон»:

8.10 – відкриття. Урочиста лінійка. Опісля навчально-методичний семінар.

9.25 – відкриті уроки та уроки з елементами рольових ігор та інтерактивних завдань під час різних ситуацій.

10.25 – спортивна естафета, змагання. Майстер-клас з надання першої домедичної допомоги.

11.10 – інтерактивні лекції, перегляд навчальних фільмів, профорієнтаційна бесіда

12.10 – проведення заходів з евакуації. Урочисте закриття, показовий виступ служби НС.

13.05 – підбиття підсумків