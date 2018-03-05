Завтра у Львові потеплішає

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що завтра, 6 березня, на дорогах збережеться ожеледиця. Без істотних опадів, лише в другій половині дня може випасти невеликий дощ. Уночі та вранці – слабкі туман та ожеледь. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень поривчастий. Температура повітря вночі 5 – 7° морозу, вдень – 2 – 4° тепла.

7 березня синоптики прогнозують вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

8 березня – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2 – 7° тепла.