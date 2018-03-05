В аеропорту Львова прикордонники затримали турка з підробленим паспортом
Учора в аеропорту «Львів» прикордонники Львівського загону затримали громадянина Туреччини, який прибув рейсом зі Стамбула з підробленим паспортним документом громадянина Ізраїлю
Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
До Нацполіції скерували повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Іноземець вирушить додому зворотним рейсом.