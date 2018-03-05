В аеропорту Львова прикордонники затримали турка з підробленим паспортом

Учора в аеропорту «Львів» прикордонники Львівського загону затримали громадянина Туреччини, який прибув рейсом зі Стамбула з підробленим паспортним документом громадянина Ізраїлю