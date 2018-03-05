Українець віз майже тонну харчових добавок, одяг і шини «в одній сумці»

У суботу ввечері, 3 березня, 45-річний мешканець Львівщини, повертався з приватної поїздки з Польщі до України через пункт пропуску «Шегині – Медика» як водій автомобіля марки Volkswagen LT 35. Для перетину кордону він обрав смугу руху «червоний коридор». До митного оформлення подав митну декларацію, в якій заявив про наявність у нього «особистих речей – одна сумка». Однак під час митного огляду транспортного засобу в багажному відділенні автомобіля виявили незадекларований за встановленою формою товар.

Загальна кількість предметів правопорушення – 192 упаковки харчових добавок вагою 952,4 кг, одягу – 6 155 шт., шини пневматичні 37– шт. Вартість предметів правопорушення буде встановлено додатково.

У поясненні громадянин визнав, що товар належить йому.

Відповідно до ст.366 Митного кодексу України громадянин самостійно обирає відповідний канал («зелений коридор» або «червоний коридор») для проходження митного контролю за двоканальною системою. Отже, при декларуванні громадянин України не вказав у встановленому порядку відомостей про переміщувані товари.