Учасників АТО запрошують на навчання у Школу соціального лідерства
Їм пропонують безкоштовне навчання
Як інформує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, учасників АТО віком до 24 років і дітей учасників АТО віком 18-24 роки запрошують на безкоштовне навчання у Школу Соціального Лідерства.
У Школі вчитимуть:
- Мотивувати себе зсередини, володіти собою і почувати себе впевнено у будь-яких ситуаціях
- Записувати відео-презентації своїх ідей у форматі TED
- Стимулювати креативне мислення. Навчитися знаходити мету, ставити завдання, організовувати свій час, мобілізовувати ресурси та досягати цілей
- Бачити суспільні проблеми та шукати ефективні шляхи їх вирішення на прикладі місцевих громад
- Правилам написання соціальних проектів
- Формувати заявки на отримання ґрантів
- Розписувати стратегії розвитку та розраховувати бюджети
- Працювати з тілом, голосом, мімікою та жестами, емоціями та думками
- Перевіряти свої знання на практиці, написавши власний проект для вирішення якоїсь із проблем місцевої громади
- Подавати заявку на участь у програмах студентського обміну чи навчання, які дають світова мережа YMCA, програми EVS та Erasmus+.
Для участі необхідно зареєструватися за посиланням: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeglGckcDXfgDsJ1N…/viewform
Більше інформації – на сайті ymca-lviv.org/courses/leaderschool/