Учасників АТО запрошують на навчання у Школу соціального лідерства

Їм пропонують безкоштовне навчання
 |    141  

Як інформує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, учасників АТО віком до 24 років і дітей учасників АТО віком 18-24 роки запрошують на безкоштовне навчання у Школу Соціального Лідерства.

У Школі вчитимуть:

  • Мотивувати себе зсередини, володіти собою і почувати себе впевнено у будь-яких ситуаціях
  • Записувати відео-презентації своїх ідей у форматі TED
  • Стимулювати креативне мислення. Навчитися знаходити мету, ставити завдання, організовувати свій час, мобілізовувати ресурси та досягати цілей
  • Бачити суспільні проблеми та шукати ефективні шляхи їх вирішення на прикладі місцевих громад
  • Правилам написання соціальних проектів
  • Формувати заявки на отримання ґрантів
  • Розписувати стратегії розвитку та розраховувати бюджети
  • Працювати з тілом, голосом, мімікою та жестами, емоціями та думками
  • Перевіряти свої знання на практиці, написавши власний проект для вирішення якоїсь із проблем місцевої громади
  • Подавати заявку на участь у програмах студентського обміну чи навчання, які дають світова мережа YMCA, програми EVS та Erasmus+.

Для участі необхідно зареєструватися за посиланням: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeglGckcDXfgDsJ1N…/viewform

Більше інформації – на сайті ymca-lviv.org/courses/leaderschool/

Позначки: