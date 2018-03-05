Учасників АТО запрошують на навчання у Школу соціального лідерства

Як інформує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій, учасників АТО віком до 24 років і дітей учасників АТО віком 18-24 роки запрошують на безкоштовне навчання у Школу Соціального Лідерства.

У Школі вчитимуть:

Мотивувати себе зсередини, володіти собою і почувати себе впевнено у будь-яких ситуаціях

Записувати відео-презентації своїх ідей у форматі TED

Стимулювати креативне мислення. Навчитися знаходити мету, ставити завдання, організовувати свій час, мобілізовувати ресурси та досягати цілей

Бачити суспільні проблеми та шукати ефективні шляхи їх вирішення на прикладі місцевих громад

Правилам написання соціальних проектів

Формувати заявки на отримання ґрантів

Розписувати стратегії розвитку та розраховувати бюджети

Працювати з тілом, голосом, мімікою та жестами, емоціями та думками

Перевіряти свої знання на практиці, написавши власний проект для вирішення якоїсь із проблем місцевої громади

Подавати заявку на участь у програмах студентського обміну чи навчання, які дають світова мережа YMCA, програми EVS та Erasmus+.

Для участі необхідно зареєструватися за посиланням: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeglGckcDXfgDsJ1N…/viewform

Більше інформації – на сайті ymca-lviv.org/courses/leaderschool/