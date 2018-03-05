У Львові «мінували» нічний клуб

Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 4 березня о 21:20 на телефон «112» «Гаряча лінія Львівської області» від аноніма надійшло повідомлення про замінування будівлі нічного клубу «Ренесанс» за адресою: м. Львів, вул. Ковжуна, 2 (Галицький район).

Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місці події працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом дій …».

Місце події огородили, виставили охорону та припинили доступ сторонніх осіб.

Працівники Галицького відділу ГУ НП у Львівській області, спеціаліста вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом обстежили приміщення клубу та прилеглої території. На час обстеження з приміщень будівлі було виведено 30 осіб.

О 23:13 пошукові роботи завершено – вибухового пристрою не виявлено.

Правоохоронці проводять заходи з встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.