У Львові чоловіка травмувала бурулька

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні, 5 березня о 15.58 у Львові на вул. Жовківській, 11 (Шевченківський район) на голову чоловіка 1985 року народження впала бурулька.

Унаслідок події чоловік отримав травми. Потерпілого бригадою швидкої медичної допомоги із діагнозом забійна рана тім’яної ділянки госпіталізовано в комунальну міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Обставини події встановлюють.

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР застерігають, що через перебої температури повітря, з дахів будівель може спадати сніг, а також бурульки. Працівники ЛКП знімають цей сніг, проте якщо його неможливо зняти, то обгороджують небезпечні ділянки. Мерія закликає містян бути обачними і не ходити близько до будинків, а також переходити лише у спеціально відведених місцях.

Нагадаємо, 12 лютого у Львові бурулька травмувала чоловіка на Сихові, а 6 лютого – літню жінку в центрі Львова.

Аби вберегтися від падіння снігу з дахів чи бурульок, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки: