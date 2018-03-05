У Краковці затримали двох турків

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, учора над вечір прикордонники відділу «Краковець» отримали випереджувальну інформацію про можливе порушення кордону. Прикордонники вжили відповідних заходів, і невдовзі прикордонний наряд помітив невідомих. Правоохоронці почали переслідувати двох чоловіків, які прямували в бік Польщі, та за 250 метрів від кордону наздогнали втікачів. Затриманими виявились громадяни Туреччини, 1981 та 1985 років народження. В Україну іноземці прибули легально, деякий час проживали у Львові й невдовзі продовжили свою подорож, проте в нелегальний спосіб.

За спробу незаконного перетинання державного кордону чоловіків притягнуть до адміністративної відповідальності. У подальшому на іноземців чекає примусове повернення до країни походження.