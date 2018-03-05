Шевченківський гай запрошує дітей закликати весну

Уже кілька років поспіль у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького проводять захід «Зустріч весни»

«21-22 березня Музей знову запрошує діток на етнографічно-інтерактивний захід «Закликання весни». Після довгої зими на свято «Сорока святих» колись діти вибігали на вулицю зі спеченими з тіста пташками та закликали весну веснянками і вигуками. Молодь і підлітки водили хороводи, співали пісень. Цьогоріч, окрім традиційних закликань і загукувань, весну зазиватимуть ще й рядками з поезій Шевченка, адже її, як символ пробудження природи й України, Кобзар оспівував з особливою любов’ю», – розповідають організатори.

У програмі:

Майстер-клас із виготовлення та випікання пташок

Знайомство з пернатими мешканцями музею

Відеофільм «Цікавинка про пташинку»

Орнітологічна виставка «Пташки Західної України»

Ігрове дійство «Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо».

Захід проходитиме за участю етнографічного колективу «Світлиця». Водіння гаївок, імітування голосів птахів на музичних інструментах, закликання та загукування весни, читання поетичних рядків Т. Шевченка про весну, забави та конкурси у товаристві «Зими» і «Весни».

Захід розрахований на дітей молодшого шкільного віку. До участі запрошують групи 25-30 осіб.

Дата проведення: 21, 22 березня (середа, четвер). Час проведення: 10.00, 11:00, 12.00. Тривалість: 2 години.

Майстер-класи відбуватимуться у давніх хатах (хатинки теплі, опалюються печами). Обов’язковий попередній запис. Контактна особа: 098 095 30 95 – Ольга.