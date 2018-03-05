У Дрогобичі жорстоко побили «лісового» активіста

Близько п’ятої години дня на людній вулиці біля будівлі Дрогобицького лісгоспу Василя Дмитришина «зустріли» двоє чоловіків спортивної статури: один в балаклаві, інший у спортивній шапці. Дмитришин згадує: «Вони запитали «Василь?», «так» відповів. Дивлюся – і в одного, і в другого в руках залізна арматура. Розмов більше не було, вони гамселили – я відбивався, били переважно по ногам. Мабуть, хотіли, щоб я впав, і лежачого забити».

Проте Василю вдалося вирватися і дістати травматичний пістолет. Перший постріл був холостим. У шоковому стані Дмитришин забув його перезарядити: «Я підозрюю, коли вони не почули пострілу, подумали, що пістолет іграшковий. Один скомандував «Бий його по голові!» і пішов на мене з арматурою». За цей час Василь устиг перезарядити зброю і вистрілив нападнику вище коліна: «Другий втік, поранений теж зірвався і побіг, назустріч йшли люди, я кричу: «Лапайте!» Один чоловік просто щез, а другий хлопчина затримав пораненого».

В обласному управлінні поліції повідомили, що за інцидентом відкрито кримінальне провадження за статтею «хуліганство» (ч. 4, ст. 296 ККУ), розслідування триває. Поліція встановила особу пораненого нападника. Ним виявися 33-річний безробітний мешканець міста Борислав. «Це свідчить про те, що злочин вчинений проти Василя Дмитришина носив 100% замовний характер, – зазначає активіст Орест Кулинич. – З цього приводу вже пішли звернення до низки народних депутатів. Ми хочемо зобов’язати генерального прокурора Луценка, а також прокурора області Квятковського взяти цю справу на особистий контроль, тому що лісова мафія вже перетнула ту межу, яку перетинати не можна».

Василь Дмитришин проведе у лікарні ще мінімум два тижні. У нього сильний забій ніг, пересувається на милицях. Поранений нападник під конвоєм перебуває у тій самій лікарні. Василь Дмитришин декілька разів намагався вивідати в нього, хто є замовником нападу, але той прогнозовано мовчить: «Я йому кажу «ти ж розумієш, що йшов людину вбивати?», а він до мене: «Не вбили, то вб’ємо».

До слова, це вже третій замах на життя Дмитришина.

У 2015 році через свою активну громадську позицію Василь Дмитришин поплатився роботою – його звільнили з посади майстра лісу Гаївського лісництва.

Детальніше читайте у Ціна лісу (розслідування)

Чоловік 24 роки працює у лісовій галузі, 10 з них бореться із лісовою мафією. Більшість з близько 25 кримінальних проваджень, які сьогодні відкриті за фактами незаконних рубок у Дрогобицькому районі, виявив та ініціював Дмитришин. До слова, 1 березня, під час річного звіту очільника Дрогобицької РДА Володимира Шутка за присутності голови Львівської ОДА Олега Синютки, Василь Дмитришин підняв питання злочинної діяльності посадових осіб Дрогобицького лісгоспу, зокрема лісничого Гаївського лісництва Ігоря Пагутяка (за сумісництвом родич начальника Львівського обласного управління лісового господарства Анатолія Дейнеки) та бездіяльності прокуратури в «лісових» справах, а наступного дня після виступу на Василя Дмитришина скоєно напад. Та чоловік не втрачає оптимізму: «Я тут народився і я тут виріс, тож займатимуся тим, чим займаюся. Хочу покласти край незаконним рубкам. Так, як є, не може бути».