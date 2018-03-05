ПриватБанк збільшив мережу cashless до 150 тисяч

На початку березня кількість POS-терміналів ПриватБанку, що приймають оплату пластиковими картками в торгово-сервісних точках України, збільшилася до 150 тисяч

Як повідомили в банку, з початку року в мережі еквайрингу зросла частка малих та середніх торгових точок, на які припадає понад 120 тисяч працюючих POS-терміналів, ще близько 30 тисяч терміналів встановлено банком на касах великих торгівельних мереж.

«Сьогодні ми зробили доступною можливість приймати оплату за картками в будь-якій торговій точці, незважаючи на розмір та обороти бізнесу, – говорить керівник напрямку «Обслуговування торгових підприємств» ПриватБанку Євген Васильцов. – У березні ми представимо ринку нові сучасні платіжні рішення, що найкраще підійдуть для власників малого бізнесу за рахунок можливості самостійного запуску платіжних сервісів оплати як звичайними платіжними картками, так і безконтактними картками або смартфонами».

За даними ПриватБанку, найчастіше українці оплачують купівлі банківськими картками в продуктових магазинах і супермаркетах, на які припадає 48,4% від загального обсягу транзакцій у термінальній мережі банку. Друге місце за обсягами cashless-оплат посідають магазини одягу, взуття та аксесуарів (10,86%), третє – магазини електроніки та побутової техніки (8,27%). Також активно розплачуються картками в магазинах товарів для дому (7,72%), аптеках (6,57%) та кафе, ресторанах й розважальних центрах (6,57% загального обсягу транзакцій).

ПриватБанк є беззаперечним лідером українського ринку еквайрингу. Щодня через мережу POS-терміналів ПриватБанку власники банківських карток оплачують понад 1,8 млн покупок. Майже 70% POS-терміналів ПриватБанку приймають безконтактні платежі картками чи смартфонами.