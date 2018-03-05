Органний зал запрошує на благодійний концерт-молитву за українських політв’язнів
Благодійний концерт відбудеться на підтримку фонду ГО «Об’єднання родичів бранців Кремля». Ця організація об’єднує родичів українських громадян, які знаходяться в тюрмах та слідчих ізоляторах Росії та тимчасово окупованого Криму з надуманих «політичних» статей.
«Ми почуємо три найкрасивіші перекладені на музику молитви: Salve Regina Джованні Перґолезі, Laudate dominum Вольфґанґа Амадея Моцарта та «Аве Марія» Франца Шуберта. Їх виконає чарівна сопрано, заслужена артистка України Ірина Маковецька під акомпанемент органістки Світлани Позднишевої», – розповідають організатори.
Ірина Маковецька – сопрано, Світлана Позднишева – орган.
Тривалість: понад годину.
Замість квитків пропонують зробити благодійний внесок та підтримати ініціативу:
БО БФ «Родичі політв’язнів Кремля»
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