На аукціон виставлено два об’єкти в центрі Львова

Управління комунальної власності Львівської міської ради інформує про продаж на аукціоні двох об’єктів нерухомого майна в центральній частині м. Львова – на пл. Соборній, 17

Зокрема, на аукціон, який відбудеться 23 березня 2018 року, виставлено нежитлові приміщення мансарди: площею 24,5 кв. м зі стартовою ціною 267 600 грн; площею 37,1 кв. м зі стартовою ціною 407 760 грн.

«Для можливості отримання цих привабливих об’єктів у власність, рекомендуємо до 17 березня включно звернутись із заявою для участі у аукціоні через Центр надання адміністративних послуг», – зазначають в управлінні комунальної власності ЛМР.

Кам’яницю на пл. Соборній, 17 зведено 1875 року за проектом львівського архітектора Міхала Фехтера для товариства львівських столярів. А нещодавно, 22 грудня 2017 року та 9 лютого 2018 року, управління комунальної власності вже провело продаж на аукціонах двох об’єктів на пл. Соборній, 17.

Ознайомитися з об’єктами приватизації можна за місцем його розташування в робочі дні, отримавши інформацію в балансоутримувача ЛКП «Княже місто» за телефоном 261-09-96, та в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефоном: 297 55 18, 235 50 26.

Додаткову інформацію можна дізнатись за посиланням.