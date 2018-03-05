Міносвіти просить порад у батьків школярів щодо груп подовженого дня

Опитування можуть пройти також вчителі

МОН проводить опитування про групи подовженого дня, до якого запрошує батьків молодших школярів та учителів.

«Метою опитування є вдосконалення порядку створення груп подовженого дня у школах, а його результати будуть враховані при підготовці відповідного проекту документа», – кажуть у Міністерстві.

Загалом цікавляться тим, чи створені необхідні умови для денного відпочинку, харчування, діти якого віку відвідують групи подовженого дня, тощо.

Відповіді можна дати ось тут.

Триватиме опитування до 1 квітня.