ЛКП «Архітектурно-археологічна служба» має нову очільницю

Як повідомили в управління охорони історичного середовища ЛМР, керівницею ЛКП «Архітектурно-археологічна служба», яке є в підпорядкуванні управління, призначено Тетяну Балукову. Досі Тетяна Балукова працювала архітектором-консультантом в проекті GIZ «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова».

«Торік у Львові офіційно закінчився проекті GIZ «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова». Тетяна Балукова працювала у цьому проекті. Оскільки ми маємо намір продовжувати роботи, які проводили спільно з GIZ, Тетяну призначено керівником ЛКП «Архітектурно-археологічна служба». Вона має великий досвід роботи у сфері збереження та оновлення історичної спадщини міста Львова», – розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

Біографічна довідка.

Тетяна Балукова народилася 28 травня 1988 року.

Освіта вища. Закінчила інститут архітектури, НУ «Львівська політехніка»

Професійний досвід:

З червня 2013 р. до грудня 2017 р. – архітектор-консультант в проекті GIZ «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова». Відповідальна за планування та контролювання процесів реставрації, консультації мешканців та супровід закордонних експертів в напрямку реставрації. Переклад усний і письмовий.

З березня 2013 р. до червня 2013 р. – архітектор у ТзОВ «Клуб Пристань»

З червня 2012 р. до березня 2013 р. – працівник бібліотеки ім. Лесі Українки.

З березня 2012 р. до червня 2012 р. – молодший спеціаліст в «Управління містобудування» у Львівській ОДА.

З лютого 2011 р. до березня 2012 р. – молодший архітектор в архітектурному бюро «Перша архітектурна майстерня».

Учасник семінарів, ворк-шопів з розгляду і формування концепцій та проектів впорядкування інфраструктури Львова.

Знання мов: німецька – вищий рівень, англійська – середній рівень.