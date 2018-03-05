Квитки на ще два поїзди до Польщі відтепер можна купити онлайн

«Укрзалізниця» від сьогодні, 5 березня, впроваджує онлайн-продаж квитків на міжнародні поїзди № 36/35 Одеса – Перемишль та № 753/754 Ковель – Холм. Про це повідомив на своїй facebook-сторінці в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

За словами Кравцова, як свідчить статистика, через інтернет пасажири купують понад 40% квитків. З огляду на популярність цієї послуги залізниця планує запровадити онлайн-продаж квитків на всі міжнародні поїзди та продовжує роботу в цьому напрямку.

Для придбання квитків онлайн пасажири можуть скористатися офіційним сервісом ПАТ «Укрзалізниця» booking.uz.gov.ua.