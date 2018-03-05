«Кому Вниз» відзначить 30-ліття концертом у Львові

9 березня легендарний український гурт «Кому Вниз» дасть клубний концерт до 30-річчя гурту в клубі на !FESTrepublic

Цей концерт буде першим в серії концертів культових українських виконавців «Українське вибране». Це – ВВ, Плач Єремії, Тартак. На їхній музиці виросло вже не одне покоління, і вони вже є повноправною частиною нашої культури, українською музичною класикою.

У день концерту «Кому Вниз» зустрінуться з фанатами в одному з львівських ресторанів.

Крім того, 9 березня на !FESTrepublic відкриється виставка, що розповість про історію гурту. Вона включатиме колекційні матеріали та фото, що пов’язані з певними періодами та знаковими виступами гурту.

Також Українська Академія Лідерства проведе благодійний аукціон, на якому продаватимуть раритетні речі гурту. Усі кошти, вилучені з аукціону, скерують на навчальні проекти Української Академії Лідерства.

Кону Вниз – унікальний гурт української сцени, символ української андерґраундової музики 90-их, який за увесь час діяльності жодного разу не змінив складу.

Квитки на концерт вже можна придбати тут.

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